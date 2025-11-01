私たちが日々通信するデータは誰が管理しているのか。東京大学公共政策大学院の鈴木一人教授は「インターネットで検索や買い物をすると、データはアマゾンやグーグルなどの大企業に集積される。管理されるデータの維持保全をめぐって、中国に不穏な動きが続いている」という――。（第1回）※本稿は、鈴木一人『地経学とは何か』（新潮選書）の一部を再編集したものです。ファーウェイの本社ビル（画像＝Raysonho／CC-Zero／Wikime