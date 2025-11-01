サンフレッチェ広島は11月１日、ルヴァンカップ決勝で柏レイソルと国立競技場で対戦し、３−１で勝利。2022年以来となる３年ぶり２度目の大会制覇を成し遂げた。激しい球際の攻防が続くなかで、25分にロングスローから荒木隼人がヘディングでネットを揺らして先制すると、38分には東俊希が直接FKを決めて追加点。さらに45＋２分には、再びロングスローの流れからジャーメイン良が３点目を奪った。81分に１失点こそしたものの