疲れにくい体をつくるには、何をどのように食べるといいか。医師の山下明子さんは「炭水化物（糖質）を少なくし、脂質を多く摂取し『ケトン体』を増やすことで、すぐに空腹を感じたり、疲れたりすることがなくなる。昔のイヌイットの食生活が体現するように、中性脂肪を増やす原因は糖質であり、油ではないことが、科学的に証明されてきている」という――。※本稿は、山下明子『食べる瞑想』（三笠書房）の一部を再編集したもので