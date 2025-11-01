７月に結婚を発表していたお笑いコンビ・コットンのきょんと、タレント・まつきりなが１日、それぞれのＳＮＳで、第１子男児が誕生したことを発表した。きょんは自ら抱き抱えてミルクを与える写真や、子供とまつきとのスリーショットなど、ほほえましい写真を載せ「子きょん誕生！！！今の所夜行性です！！母子共に健康です！！！育児に仕事にがんばります！！！！！！」と報告した。まつきは「無事出産が終わりました」とし