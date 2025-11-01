ハリウッドのドラマシリーズ「ＳＨＯＧＵＮ将軍」でエミー賞主演女優賞を受賞するなど、一躍世界でブレークしたアンナ・サワイ（３３）が、現在製作中のサム・メンデス監督による４部構成のビートルズの伝記映画で、ジョン・レノンの妻ヨーコ・オノ役を演じることが決まった。英紙ガーディアンによると、同作品を製作するソニー・ピクチャーズは、サワイのほか、英女優ミア・マッケナ・ブルース（２８）がリンゴ・スターの最