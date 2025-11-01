ルヴァンカップ決勝は１日、東京・国立競技場で行われ、Ｊ１広島が柏を３―１で下し、３年ぶり２度目の優勝を達成した。３度のＪ１制覇と合わせてクラブ史上５度目のタイトルとなった。先制は前半２５分。右サイドからＭＦ中野就斗からロングスローが放たれると、ゴール前でＤＦ荒木隼人が相手ＧＫと競りながらもヘッドで決めた。さらに同３８分、ペナルティーエリア手前中央で得たＦＫをＭＦ東俊希が左足でゴールへ突き刺して