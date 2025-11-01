【モデルプレス＝2025/11/01】タレントの丸山礼が11月1日、北海道立総合体育センター（北海きたえーる）で開催されたファッションイベント「SAPPORO COLLECTION 2025 AUTUMN/WINTER」（以下「サツコレ」）に出演した。【写真】丸山礼「別人級」メイクで凱旋ランウェイ◆丸山礼、強めメイクで凱旋ランウェイ丸山は、しっかりとした眉毛やシェーディングが印象的な“強めメイク”で登場。トレンドのチェックシャツにはダメージジーン