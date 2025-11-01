【モデルプレス＝2025/11/01】元乃木坂46の与田祐希が10月31日、自身のInstagramを更新。従姉妹たちとの東京観光を公開した。【写真】与田祐希「素の表情で可愛い」従姉妹とのプラベショット◆与田祐希、従姉妹2人との写真公開与田は「上京して10年目 ぐーたら人間故になんだかんだ初めておしゃれカフェで朝活というものをしたかも 連れ出してくれてありがとう従姉妹たち」とコメント。「＃久々の東京観光」というハッシュタグも添