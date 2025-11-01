◆バドミントン▼Ｓ／Ｊリーグ第１節（１日、東京・大田区総合体育館）国内最高峰リーグの２０２５〜２６年季が開幕し、女子はＡＣＴＳＡＩＫＹＯがＮＴＴ東日本に１―２で黒星発進となった。１―１で臨んだ第３試合のダブルスでは２０歳の田口真彩（まや）、２３歳の青木もえの若いペアが上杉杏、山北真緒組に９―２１、１９―２１で敗れた。田口は「できないことが多くて、不安になってしまって、思うようにプレーができな