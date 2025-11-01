元モーニング娘。の譜久村聖が１日、都内で写真集「瑠璃藍」「Ｖｅｒｓｌ’Ａｕｂｅ」の発売記念イベントを開催した。２０代ラストとなる１０月３０日の誕生日に２冊同時発売。「モーニング娘。を卒業して１年間お休みをいただいたんですけど、活動再開してからいろんなことに挑戦させていただくことができてうれしい。写真集の発売は特にうれしいなと思いました」と目を輝かせた。撮影地のベトナムには２度訪れたといい「１