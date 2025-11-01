日本シリーズのＭＶＰに輝いたソフトバンク・山川穂高内野手が１日、来季に向けて練習を開始した。１０月３０日に日本一を決めてから中１日。休日は大阪からの移動もあった３１日のみで、早くも始動した。みずほペイペイドームでバットなど練習道具を持ち出し、そのまま隣接する砂浜へ。ランニングや素振りなど約２時間、体を動かした。頂上決戦では第２戦から３試合連続本塁打を放つなど大活躍だったが、シーズン全体は不振。