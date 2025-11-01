◆全国高校サッカー選手権大阪大会▽決勝興国１―１（ＰＫ３―１）履正社（１日、ヨドコウ桜スタジアム）大阪大会の決勝はＰＫ戦の末、興国に軍配が上がった。試合開始から両チームとも強度高く互いに押し合う展開となった。前半は履正社が流れをつかんだが、スコアは動かず試合を折り返した。後半は開始から興国がペースを握った。同１６分、左サイドのロングスローが流れた所をゴール前にＭＦ佐藤瞭太（３年）が詰めて得点