◆ルヴァン杯▽決勝広島３―１柏（１日・国立）柏は広島に１―３で敗れ、１２大会ぶりの優勝を逃した。２０２０年ルヴァン杯、２３年天皇杯に続き、今回も国立での決勝を制すことはできなかった。リカルド・ロドリゲス監督は試合後の会見で「決勝戦をこのように負けたことを悔しく思っています」と肩を落とした。試合序盤はゴールのにおいがする好機もあったが、セットプレー３本に沈んだ。前半２５分に、右サイドからのＤ