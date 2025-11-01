日本シリーズをソフトバンクが制し、今季のNPBは全日程を終えた。来季へ向け、各チームではさまざまな動きが活発化している。その中で、2026年シーズンも厳しい見通しが予想されるのが埼玉西武ライオンズだ。今シーズンは5位に沈み、これで3年連続のBクラス。しかも、エース・今井達也と、先発ローテの一角・高橋光成が今オフのメジャー挑戦を希望している。移籍が実現すれば、戦力の大幅ダウンは必至だ。それに加えて、今年就任