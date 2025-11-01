ロシア外務省は１０月３１日、自衛隊が１０月２０〜３１日に全国各地の施設や周辺の海空域で行った「自衛隊統合演習」について「挑発的な軍事行動」と主張し、在ロシア日本大使館に抗議したと発表した。演習には米軍も参加しており、日米同盟への対抗姿勢を示す狙いがあるとみられる。