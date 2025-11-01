今年のクリスマスは、RAVIJOUR（ラヴィジュール）の新作ランジェリーで特別な輝きを纏ってみませんか？「セクシーに生きる Just be yourself」をテーマに、内面の美しさを引き出すアイテムが揃った2025 CHRISTMAS COLLECTIONが解禁されました。ボルドーやネイビー、パープル、ホワイトなど、華やかで魅力的なカラーを基調にしたランジェリーは、特別な日の装いにぴったり。