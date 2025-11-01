◇MLBワールドシリーズ第6戦ドジャース3-1ブルージェイズ(日本時間1日、ロジャース・センター)ドジャースが2勝3敗で迎え、負ければワールドシリーズ優勝を逃す大事な一戦で山本由伸投手が先発登板。6回1失点の好投で勝利し試合後、第7戦への登板についてコメントしました。山本由伸投手はワールドシリーズ第2戦で9回105球、1失点の完投勝利。延長18回までもつれた10月28日の第3戦では、中1日ながらブルペンで登板の準備を行いまし