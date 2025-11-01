酒所・伏見ならではの味を追求したご当地カップ麺「京都伏見酒粕（さけかす）ラーメン」が京都市伏見区かいわいで人気を得ている。今年2月に販売開始し、現在は関西エリア限定だが、全国進出に向けて準備を進めている。【写真】京都で人気の「京都伏見酒粕ラーメン」。純米吟醸酒粕パウダー（左）を加えるとまろやかな味にカップ麺製造のヤマダイ（茨城県八千代町）と玉乃光酒造（伏見区東堺町）、市観光協会がタッグを組