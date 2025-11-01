日本シリーズのMVPに輝いたソフトバンク・山川穂高が1日、来季に向けて超速始動した。10月30日に日本シリーズが終了。同31日早朝に大阪から福岡に戻り、つかの間の休養を過ごした。この日はみずほペイペイドームから荷物を取り出すと、近隣の砂浜でランニングなど早くもトレーニングを再開した。日本シリーズではMVPに輝いたが、レギュラーシーズンは不振に苦しんだ。「絶対に自分の今年の成績は許してはならない。（今オ