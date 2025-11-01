＜メイバンク選手権3日目◇1日◇クアラルンプールG＆CC（マレーシア）◇6536ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第3ラウンドが終了した。古江彩佳が7バーディ・2ボギーの「67」をマーク。日本勢トップとなるトータル13アンダー・4位タイで最終日に駒を進めた。【ドレス写真】渋野日向子がメガネ女子に変身？大会を放送するWOWOWのインタビューでは「ボギースタートだったんですけど、3番のパー5でしっかりバーディを取って立て直せ