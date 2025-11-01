２５年度末でのグループ卒業を発表しているＮＭＢ４８の川上千尋が１日、都内で初写真集「永遠未遂」（徳間書店）の発売記念イベントを行った。「ＴＯＲＡＣＯ応援隊長」を務めるなど、大の虎党としても知られる川上は、阪神が敗れた日本シリーズを振り返り「悔しいです」と苦笑い。第３戦を現地観戦したそうで「残塁が多かったり惜しい場面がすごい多くて、阪神が弱かったのではなくてソフトバンクが強すぎた。１点差が多かっ