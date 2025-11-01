「ルヴァン杯・決勝、広島３−１柏」（１日、国立競技場）広島が前半の３得点を守り切って、３大会ぶり２度目の優勝を決めた。ＭＦ中野就斗（２５）のロングスローが２得点につながるなど、全得点がセットプレーからだった。視察に訪れた日本代表の森保一監督は、ロングスローからの２得点を高評価。「セットプレーの勝負の確率を上げるのはすごい大切なことなんだなと、今日の試合で思いました。具体的には３点入ってる。ロ