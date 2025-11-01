１日午前、試験運転中のごみ処理施設で可燃ごみから出火する火事が発生しました。施設は大分県の宇佐市・豊後高田市・国東市の広域事務組合が管理しています。 １日午前11時半過ぎ、大分県宇佐市西大堀にある「宇佐・高田・国東広域ごみ処理施設」で火災が発生しました。 施設のスプリンクラーで初期消火が行われ、火はおよそ1時間後に鎮火しましたが、焼却炉の手前のごみ投入口の一部が焼けました。 この火事による延焼