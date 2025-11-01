◆秋季中国地区大会▽準決勝崇徳１０―０倉敷商＝８回コールド＝（１日・ユーピーアールスタジアム）３３年ぶりの甲子園出場を目指す崇徳（広島２位）が、倉敷商（１位）を破り、来春のセンバツ出場へ大きく前進した。８回に先発の徳丸凜空（２年）らの適時三塁打などで８点を追加し、８回コールドで勝利した。