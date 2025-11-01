◇東京六大学野球秋季リーグ戦最終週第1日1回戦慶大2―5早大（2025年11月1日神宮）慶大は8回に失った4点が重かった。楽天ドラフト2位の伊藤樹から2点を挙げ、9回も巨人2位の田和廉から渡辺憩（2年＝慶応）の左前適時打で2点差まで迫ったが届かなかった。捕手の吉開鉄朗（3年＝慶応）が一塁走者のときに牽制で目を負傷し交代、8回は丸田湊斗（2年＝慶応）が打球を追って外野フェンスに激突して退場とアクシデントもあ