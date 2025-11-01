10月31日、福島県大玉村の牛舎で50代の男性がクマに襲われてけがをしました。現場では、近くをうろついていたクマ1頭が駆除されています。【映像】駆除され横たわるクマ（現場の様子）警察によりますと31日午後5時20分ごろ、大玉村玉井にある牛舎で餌やりをしていた50代の男性がクマに襲われました。男性は後頭部や左腕などにけがをしましたが、命に別状はありません。当時、牛舎の近くでは体長1mを超えるクマ2頭が目撃され