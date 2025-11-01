柏を破り3大会ぶり2度目の優勝を果たし、喜ぶ広島の選手たち＝国立競技場国内サッカーの三大タイトルの一つ、JリーグのYBCルヴァン・カップは1日、東京・国立競技場で決勝が行われ、広島が柏に3―1で快勝し、3大会ぶり2度目の優勝を果たした。優勝賞金は1億5千万円。柏は12大会ぶりの頂点に届かなかった。6万2466人の観客が詰めかけた一戦で、広島が前半に3得点した。ロングスローから荒木が頭で先制点を決めると、東の直接FK