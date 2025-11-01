グリズリーズ戦で3点シュートを決めて喜ぶレーカーズの八村＝メンフィス（ゲッティ＝共同）【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールNBAは10月31日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は敵地テネシー州メンフィスでのグリズリーズ戦に先発し、38分5秒の出場で9得点、3リバウンドだった。チームは117―112で勝って4勝2敗となった。試合はシーズン中のトーナメント戦「NBAカップ」の初戦で、西カンファレンスB組のレーカーズ