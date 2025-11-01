Photo: mio クルマ好きなら、心揺さぶられること間違いなし。開催中のクルマの祭典「ジャパンモビリティショー 2025」では、最新のモビリティもさることながら、物販も見どころの1つ。なかでもピカイチの品揃えだったのが、スズキの「S-MALL」です。スズキ愛をさりげなく主張できるものから、ドーンとロゴのついたものまで揃っていましたよ。ジムニーの「サイ」を模したグッズたち