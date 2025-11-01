開始日 終了日 コード 銘柄名 買付価格 備考 25/11/04 25/12/16 ウェーブロックホールディングス 921円上場廃止予定 25/11/04 25/12/16 ヤスハラケミカル 1,380円上場廃止予定 25/10/31 25/12/15 住友理工 2,600円上場廃止予定 25/10/31 25/12/15 住友電設