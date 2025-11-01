有人宇宙船「神舟21号」を載せたキャリアロケット「長征2号F遥21」が北京時間10月31日23時44分、酒泉衛星発射センターで打ち上げられた。乗組員はコンディションが良好で、打ち上げ任務が無事成功した。（提供/人民網日本語版）