楽天の吉野創士外野手（22）が1日、本拠の楽天モバイルパークで契約更改交渉を行い、40万円増の年俸790万円でサイン。「顔つきが変わったとか、いろいろ成長できたんじゃないかと球団に言われました」と明かした。高卒4年目の今季は2軍で99試合に出場し、打率・250、3本塁打、29打点。1軍では9月30日のロッテ戦でプロ初安打、10月3日の西武戦でプロ初打点をマークした。来季は大卒の同学年が入団してくる中、「4年間プロでや