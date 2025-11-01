日本時間１日にカナダのトロントで行われた米大リーグのワールドシリーズ第６戦で、ドジャース（ナ・リーグ）が九回のピンチを切り抜け、辛くも３−１で逃げ切った。一打同点のピンチをしのいだ一因は、ベテランの守備だった。（デジタル編集部）２点リードの九回裏、ドジャースベンチはマウンドに佐々木朗希を送った。八回から登板し、走者を２人許しながらも無失点で抑えた「急造」守護神に最終回も託した。しかし佐々木は