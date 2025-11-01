俳優の中尾明慶（37）が1日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。12歳長男の授業参観で緊張したことや反省したことを振り返った。グループで討論し、長男が発表する姿を見守ったという中尾。「成長が早いからなのか、小学6年生くらいだと、女の子の方が全体的にはしっかりした意見を言ってるなっていう印象で」と振り返り、「やっぱり男の子って俺もそうなんだけど、根本がかわいらしいというか、意見が凄くシンプルで、かわ