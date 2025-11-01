会談前にカナダのカーニー首相（左）と握手する高市首相＝1日、韓国・慶州（共同）【慶州共同】高市早苗首相は、訪問先の韓国でカナダのカーニー首相と初会談した。安全保障、エネルギー安保、食料安保といった分野での連携を確認。「自由で開かれたインド太平洋」実現に向けて緊密に協力していく方針で一致した。北朝鮮による核・ミサイル開発や日本人拉致問題に関する連携も確認した。会談で高市氏は「カナダは極めて重要な