クアラルンプール拠点で活動中のAKB48海外姉妹グループ、KLP48は1日、初ワンマンライブ開催を発表した。12月27日午後5時からマレーシアのJio Spaceで行う。公演名は「KLP48 First Solo Concert〜SUPER BASH〜」。チケットは最前確保席で150リンギット、その他で100リンギットとなっている。購入はKLP48公式サイトなどから可能となっている。KLP48は「デビューからワンマンライブを行ってこなかったKLP48が満を辞して1000人規模の会