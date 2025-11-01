「吉本の美容番長」ことお笑いタレントのシルク（年齢非公表）が1日、自身のブログを更新。10月31日に行われた、高市早苗首相と習近平国家主席との日中首脳会談について私見をつづった。シルクは「改めまして。。。誰がなっても同じなわけ。。」と題し「高市首相と習近平さんとの会談。。尖閣諸島、レアアースの輸出規制、法人拘束、日本人の安全性、、ウイグル自治区の問題。。これ岸田政権からずっとおんなじメニューやん。。」