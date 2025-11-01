今日11月1日(土)は、低気圧や上空の寒気の影響で、北海道と本州の日本海側で雨雲・雷雲が発達しやすくなっています。北海道や東北、北陸では今日1日(土)の夜にかけて大雨に注意・警戒が必要です。また、東北、北陸・近畿などでは3日(月・祝)にかけても、大気の不安定な状態が続く見込みです。北海道〜本州の日本海側で雨雲発達今日11月1日(土)は、低気圧が急速に発達しながら北日本の太平洋側を北東へ進んでいます。低気圧や上空の