「今年の羽織り、なに買う？」迷っている人へ。【無印良品】「MUJI Labo」から、今シーズン大本命になりそうなアウターをピックアップしてお届け。カシミヤを使用した素材で作られたロングコートや、ころんとしたフォルムが可愛いMA-1風ジャケットなど。サッと羽織るだけでサマ見えしそうなアウターは、秋冬コーデの即戦力になりそうな予感。 ガバっと羽織ってサマになるロングコート