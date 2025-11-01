丸亀警察署 1日、香川県多度津町の今治造船の工場で、男性作業員（28）がけがをしました。けがの程度はわかっていません。 警察によりますと、午前11時30分ごろ、男性がクレーンを操作中、吊り下げていた長さ約8m、重さ約1tの大型の天秤がフックから外れ、、男性の下半身に落下しました。男性はひとりで作業をしていて、事故の様子を見ていた人はいないということです。男性は搬送時、意識はあったということです。