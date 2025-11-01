いちど逮捕されても、性犯罪を繰り返してしまう例は少なくない。すこし古いデータになるが、法務省「平成25年版犯罪白書」によると、調査対象となった性犯罪事件の加害者のうち、裁判確定から5年が経過した時点における再犯率（罪名問わず）は13.9％だったことが明らかになった。これは、性犯罪者のうち7〜8人に１人が再度犯罪に手を染めてしまうという数字である。なぜ繰り返してしまうのか、その心理とは──。朝日新聞取材