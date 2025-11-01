ノルディックスキー・ジャンプ女子で平昌五輪銅メダルの高梨沙羅（クラレ）が１日、札幌・オリンピックミュージアムで行われたトークショーにサプライズで登場した。１１月１日に札幌・大倉山ジャンプ競技場で行われる予定だったＵＨＢ杯が、悪天候のため中止。大会後に行われる予定だったトークショーが急きょ、午前中に行われ、２２年北京五輪ノーマルヒル王者の小林陵侑（チームＲＯＹ）、レジェンド葛西紀明、伊藤有希（と