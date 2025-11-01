◆国内女子プロゴルフツアー樋口久子・三菱電機レディス第２日（１日、埼玉・武蔵丘ＧＣ＝６６９０ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、７位で出たツアー未勝利の後藤未有（大東建託）は２度の３連続を含む８バーディー、１ボギーの６５をマークし、通算１１アンダーの単独トップに浮上した。２週連続優勝を狙う佐久間朱莉（大東建託）は６６と伸ばし、首位と１打差の１０アンダー２位。６７の神谷そら（郵船ロジステ