飯塚オートのSG「第57回日本選手権オートレース」は4日目を迎えた。10Rは1枠を引けた鈴木圭一郎（30＝浜松）がスタートを決めて、隙を見せることなく押し切った。「スタートは悪くなかった」と話した鈴木圭。「もう少し大きく走りたいが、エンジン的に小さく走った方が速い感じがする」。自分の走りとエンジンが、まだマッチしていない。後半は大きく走ろうとしたという鈴木。「そこまで進んでいる感じはしなかった」と感触