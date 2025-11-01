タレントの藤本美貴（40）が1日、東京・早大で「人生は続くから私は“まいにち生き返る”学祭JACK2025 in 早稲田祭 藤本美貴トークショー」に出席した。読者の背中を押してくれる藤本のリアルな言葉を収録した一冊。同書のタイトルにもある「まいにち生き返る」には「毎日出し切るのは大事。疲れている日は無理だけど、自分の中の限界を超えてこそ成長にもつながるだろうなって思う。一日一日出し切るていうのもほしいなってい