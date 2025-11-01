◇秋季高校野球中国大会崇徳１０―０倉敷商（2025年11月1日ユーピーアールスタジアム）崇徳（広島2位）が8回コールド勝ちで中国大会の決勝進出を決めた。中国地区の来春センバツ一般選抜枠は「2」で、1993年春以来33年ぶりのセンバツ出場が有力となった。初回、倉敷商（岡山1位）の守備陣が整わない隙に速攻。2安打2盗塁に2四球を絡めて2点を先制した。打線は8回に無死満塁のチャンスをつくると一挙8点を挙げて突き