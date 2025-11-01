松本デジタル大臣は、就任後初めて報道各社のグループインタビューに応じ、自身の医師としての経験を活かして地方での医療DX促進に意欲を示しました。松本尚デジタル大臣「総理が『働いて働いて働いて』と言ってますから、同じくらい働かないといけないかなと思っている。『総理は今頃、寝てるんだろうか、起きてるんだろうか』と意識しながらいます」2021年の衆院選で初当選し、当選2回で大臣に就任した松本デジタル大臣は、現場