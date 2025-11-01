■MLBワールドシリーズ第6戦ドジャース3−1ブルージェイズ（日本時間1日トロント、ロジャース・センター）【一覧】大谷翔平らドジャースが逆転Vへ総力戦、MLBプレーオフ日程＆結果負けたら終わりのワールドシリーズ（WS）第6戦で、接戦を制したドジャース。対戦成績を3勝3敗とし、勝負は翌日の最終第7戦に持ち込まれた。前日から打順を変更し、先発・山本由伸（27）降板後の継投など、指揮官の采配も功を奏した。最後はK.ヘ