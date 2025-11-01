韓国の李在明大統領（右）と握手を交わす高市首相＝10月30日、韓国・慶州【慶州共同】韓国の李在明大統領は1日の記者会見で、10月30日に会談した高市早苗首相を絶賛した。「非常に良い印象だった。懸念は全て消えた。日韓関係は今よりさらに発展できる」と述べた。「頻繁に会いたい」とも述べ、李氏から次回は奈良県での会談を提案し、高市氏が快諾したことも明らかにした。韓国では高市氏を極右と見る向きもあり、李氏も懸念