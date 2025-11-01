タレントの井上咲楽さんが、初の発酵レシピ＆エッセイ集「井上咲楽の発酵、きょう何作る？何食べる？」出版記念イベントに登壇しました。 【写真を見る】【 井上咲楽 】 “おすそ分けの仲” サンド伊達みきおが発酵レシピ本に帯コメント「本当に作ってますよ伊達さん！」と念押しレシピは味噌も手作りしている井上家の実家で試作を重ね、家族の協力も経て完成しました。井上さんは“栃木・益子町の実家にはWi-Fiはあるけ